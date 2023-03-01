محافظ دمياط تفتتح معرض «أهلًا رمضان» في عزبة البرج

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية "أهلاً رمضان" بمدينة عزبة البرج، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فايد، نائب رئيس الغرفة التجارية وعلي الغزاوي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا قويطة رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض المُقام على مساحة ٣٠٠ م٢ بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وتجار المدينة، حيث تضمن سلع غذائية وخضروات وفواكه وأسماك ولحوم ومنظفات، هذا إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والذي تضمن أشغالًا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة، كما حرصت محافظ دمياط، على التواصل مع العارضين والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم أمام المواطنين.

فيما أشارت محافظ دمياط، إلى استمرار المبادرات لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه تم افتتاح معارض بمدن دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا والروضة وأيضًا قرية الخياطة.

وثمنت الدكتورة منال عوض، جهود الجهات المختلفة والتجّار المشاركين بتلك المبادرات، لافتة إلى أن تلك الجهود تأتي بالتوازي مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة.