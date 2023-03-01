الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لخطة رصف الطرق

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة الإسراع فى إنهاء كل أعمال رصف الطرق المخطط تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، وذلك خلال شهرين، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كل أعمال الترفيق قبل البدء في الرصف وذلك لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من شركات الرصف وبحضور نائبه محمد موسى، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، والمستشار الهندسي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بخطة العام الحالي سيتم البدء فورًا في إسناد خطة الرصف الجديدة للعام 2023/2024، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور قطاع الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال والموقف التنفيذي، وأهم المعوقات لسرعة تذليلها وتقديم الدعم اللازم لنهو كل المشروعات للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تطرق الاجتماع مناقشة  الإعتمادات المالية الإضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كدعم للمحافظة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الاعتمادات في تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.

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محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لخطة رصف الطرق

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