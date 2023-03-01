الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: المباحثات المصرية القطرية سيكون لها أثرها في زيادة الاستثمارات

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى قطر، سيكون لها أثرها فى زيادة التدفقات الاستثمارية فى القطاعات ذات الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر، بما يساهم فى توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية فى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدوحة خلال الفترة الأخيرة كانت مهتمة بضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات المصرية، مضيفًا أن دول الخليج مهتمة بصورة كبيرة بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاع السياحة والصناعة بشكل عام وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عويان أن الاستثمارات القطرية تعد من أهم الاستثمارات التي تسعى الدولة إلى جذبها، مشيرا إلى أن الدولة طرحت نحو 32 شركة في عدة مجالات للاستثمار سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي، موضحا أن هناك ما يقرب عن 4000 شركة ومشروع في مجالات الإعمار والبناء والمساكن والغاز والخدمات المالية وغيرها من المشروعات التي يساهم فيها الاستثمار القطري وهناك توقعات أن الاستثمارات القطرية في مصر قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال هذا العام 2023.

ولفت النائب إلى أن هناك تنافس من قبل دول الخليج على زيادة استثماراتها في مصر لكن يبقى استهداف الاستثمارات القطرية في مرحلة متقدمة من أولويات الحكومة المصرية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومنها أولا وجود رغبة حقيقية من المستثمرين القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر أيضا هناك مجموعة اتفاقيات تم توقيعها عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر ما بين صندوق مصر السيادي وبين جهاز قطر للاستثمار لزيادة التعاون فيما بينهم.

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