الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل طرح «التنمية المحلية» كميات إضافية من السلع الغذائية (فيديو)

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" بدأت منذ 31 مارس الماضي، وكان تركيزها الأكبر على الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف النزول بسيارات ثلاجات متنقلة تضم ما يتجاوز 73 سلعة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر  فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن اللحوم تأتي على رأس هذه السلعة بنسبة 61% يليها البقالة بنسبة 16% ثم الدواجن 11%، ثم المصنعات مثل البرجر والبانية المتبل والسجق وغيرها بنسبة 9%، ثم اللحوم الطازجة بنسبة 2% والأسماك 1%.  

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن المبادرة بدأت بـ 69 سيارة ووصلت الآن لـ 100 سيارة تغطي 18-20 محافظة، وسوف تصل لـ 120 سيارة مع دخول شهر رمضان المبارك، منوهًا بأن هذه المنافذ متحركة وتنزل بشكل يومي، وتنتقل من قرية لأخرى لإمداد الأهالي بالقرى والأحياء الشعبية بالسلع بشكل مستمر.

تجدر الإشارة، إلى أن اللوزاء هشام آمنة، تلقى تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير"، منذ إطلاقها في 31 مارس الماضي ـ وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ووفرت المبادرة؛ السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بـ 18 محافظة كمرحلة أولى، كما عملت المبادرة على تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصري البسيط بتوفير السلع والمستلزمات الأساسية؛ ما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تأتي استمرارًا لجهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل، ولمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الراهنة.

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