الأربعاء 01 مارس 2023
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سياسي

دليل علاج نقابة المحامين 2023 ونسبة مساهمة النقابة العامة في العلاج

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، أنه نظرًا لعدم صدور قرار جديد بشأن دليل العلاج، فإنه يستمر العمل بدليل العلاج لعام 2022 في عام 2023 لحين صدور قرار جديد.

دليل علاج المحامين 2023

وانتهت النقابة من إعداد دليل علاج المحامين عن عام 2022 نسخة «PDF»، وشمل الدليل الجديد تحديث أسعار الخدمات التالية:
1 ـ أسعار التحاليل والأشعة للعيادات الخارجية.
2 ـ تحديث بيانات جهات التعاقد من إضافة وحذف، وكذلك إضفة التعاقدات الجديدة للأطباء والمستشفيات على مستوى الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على دليل علاج المحامين 2023 من هنا.

 رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين 

وفيما يلي رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم، وأماكن استخراج البطاقة العلاجية، والأوراق اللازمة لذلك، تيسيرا على المحامين وأسرهم.

أولا: يتم تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

ثانيا: تجديد البطاقة العلاجية متاح حتى نهاية شهر مارس 2023.

ثالثا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى الجدول الابتدائي، 350 جنيها.

رابعا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول الاستئناف 400 جنيه.

خامسا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول النقض 500 جنيه.

سادسا: بالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

سابعا: اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض.

– يضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء.

ثامنا: يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية

ـ بالنسبة لأولاد المحامي:ـ 1 ـ شهادة ميلادهم

2 ـ صور بطاقات الرقم القومي

3 ـ صور شخصية

ـ بالنسبة للزوجة:ـ 1 ـ صورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المحامي كزوج.

2 ـ في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي يتم إحضار صورة من قسيمة الزواج.

3ـ صورة شخصية

ـ بالنسبة للوالدين:ـ  1 ـ صورة البطاقة لكلًا منهم

2 ـ برنت تأمين لكلًا منهم

3 ـ شهادة ميلاد المحامي

نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين

وأصدر نقيب المحامين، قرارًا بزيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم على النحو التالي :

1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.

2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه .

4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف.

6- زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

7- زيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف .

8- زيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.

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