وزيرة البيئة: إعادة التدوير يعزز الاستفادة المثلى من الموارد وتقليل المخلفات والانبعاثات الناتجة عنها

نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام ، وآليات تطبيق الادارة المتكاملة للزيوت المستعملة للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والمخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة.

حيث افتتح الورشة الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بحضور ممثلي وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.

وأكدت وزيرة البيئة أن اللقاء يهدف إلى التشاور مع أصحاب المصلحة لإحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام، ووضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الادارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيًا، ويضمن حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الاستخدام الآدمي، وكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنة على البيئة وصحة المواطن.

وأكد الدكتور طارق العربي على أهمية التصدي لظاهرة جمع زيوت الطعام المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، باعتبار الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مضيفًا أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات ينفذ حملات توعية للقطاع غير الرسمي بالإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على الترخيص والعمل بشكل رسمي في هذا المجال، والاشتراطات الواجب توافرها بالسيارات العاملة بالجمع والنقل، وكذلك اشتراطات أماكن التخزين وإعادة التدوير، ومن ضمنها أن تقوم الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للنشاط.

وتضمنت الورشة عرض للوضع الراهن للزيوت المستعملة محليًا وعالميًا، وعرض لقصص نجاح بعض الدول وكيفية الاستفادة منها لتطوير المنظومة، حيث قدمت إحدى الشركات عرض لمقترح تطبيق إدارة زيوت الطعام المستعملة، بما يضمن تحقيق عدم استرجاع هذه الزيوت للاستهلاك الآدمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة كفاءة آليات التجميع الرسمي للزيوت المستعملة لأقصى حد ممكن، ودعم وتطوير الصناعات التي تعتمد على تلك الزيوت كمادة خام، وعلى رأسها البيوديزل والصابون والجلسرين.

تم فتح مناقشة مع أصحاب المصلحة لطرح الاستفسارات حول أكبر المشاكل التي تواجه عملية التجميع، واحتياجات المصانع لزيادة كميات تصنيع البيوديزل من هذه الزيوت المستعملة، والحوافز والسياسات المطلوبة لتشجيع الاستفادة من تلك الزيوت بشكل صحي وآمن.