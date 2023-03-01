الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ الاقتصاد: معدلات التضخم العالمية تسجل أرقامًا غير مسبوقة

معدلات التضخم العالمية
معدلات التضخم العالمية

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والعالم ولذلك حاول الاقتصاد العالمي أن يتكيف مع هذه الأزمة من خلال تقليل الاعتماد على البترول واستغلال الطاقة البديلة، حيث إن أسعار البترول في العالم تعتبر مؤشر لمعرفة سبب الأزمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معدلات التضخم تسجل أرقامًا غير مسبوقة، كما حدث مع الولايات المتحدة في يونيو 2022، حيث سجلت أعلى معدل للتضخم منذ 40 عامًا ليصل التضخم إلى 9.1%.

وأشار إلى أن التضخم قد يحدث بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي يسبب زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وهذا ليس سبب التضخم الذي يعيشه العالم الآن، لافتًا إلى أن هناك مصدرا آخر للتضخم وهو ما يعيشه العالم الآن من خلال الزيادة في مدخلات الانتاج التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقد يعتقد بعض المواطنين في الدول الأوروبية أن إقامة الاحتجاجات اعتراضًا على موجات التضخم قد تحل الأزمة لكنها تفاقم من الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ارتفاع أسعار الطاقة استاذ الاقتصاد اسعار الطاقة اقتصاد العالم الانتعاش الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية انتعاش الاقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالإسكندرية

بعد وفاته.. المحكمة التأديبية تلغي قرار وقف راتب أستاذ جامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين