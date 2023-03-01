أستاذ الاقتصاد: معدلات التضخم العالمية تسجل أرقامًا غير مسبوقة

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والعالم ولذلك حاول الاقتصاد العالمي أن يتكيف مع هذه الأزمة من خلال تقليل الاعتماد على البترول واستغلال الطاقة البديلة، حيث إن أسعار البترول في العالم تعتبر مؤشر لمعرفة سبب الأزمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معدلات التضخم تسجل أرقامًا غير مسبوقة، كما حدث مع الولايات المتحدة في يونيو 2022، حيث سجلت أعلى معدل للتضخم منذ 40 عامًا ليصل التضخم إلى 9.1%.

وأشار إلى أن التضخم قد يحدث بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي يسبب زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وهذا ليس سبب التضخم الذي يعيشه العالم الآن، لافتًا إلى أن هناك مصدرا آخر للتضخم وهو ما يعيشه العالم الآن من خلال الزيادة في مدخلات الانتاج التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقد يعتقد بعض المواطنين في الدول الأوروبية أن إقامة الاحتجاجات اعتراضًا على موجات التضخم قد تحل الأزمة لكنها تفاقم من الأوضاع الاقتصادية السيئة.