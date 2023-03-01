مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو جاهز للكلاسيكو.. وفوز ميسي بجائزة الأفضل طبيعي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية لاعبه البرازيلي رودريجو لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة غدًا في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: “رودريجو بخير وقد يشارك في اللقاء، تشاوميني جاهز وأيضًا هازارد”.

وتابع عن اللقاء: “سنعد للمباراة بثقة، يجب أن نلعب مباراة كاملة في الهجوم والدفاع ونحن متحمسون للعب لأنها أجمل المبارزات، نحن قريبون من الوصول إلى النهائي وهناك العديد من الأشياء التي تسمح لنا بالاستمتاع”.

وأضاف: “قمنا بتقييم المباريات السابقة ضد برشلونة وإذا كررنا أخطاء المباراة الأخيرة فسيؤثر ذلك علينا، لكن لا أعتقد أن ذلك سيتكرر مرة أخرى، نحن قريبون من الفوز في مسابقة مهمة لنا”.

وواصل: “رغبتنا ليست في الانتقام من كأس السوبر ولكن لأننا اقتربنا من اللقب، وعندما يحدث ذلك في ريال مدريد يرتفع الحماس أكثر”.

وعن منشورات كريم بنزيما الأخيرة حول جائزة الأفضل “ذا بيست”: “لا أعلم ماذا فعل كريم، نشكره على مساعدتنا في الفوز بألقاب العام الماضي ونأمل أن نشكره على الألقاب هذا العام أيضاً، وجود كريم يعني أن تكون أقرب إلى الألقاب”.

وأكمل عن جوائز ذا بيست: “في جوائز ذا بيست أحصت كأس العالم الكثير، وقالت كأس العالم إن الأرجنتين كانت الأفضل ومن الطبيعي تماماً أن يفوز ميسي ومارتينيز وسكالوني وأنا أهنئهم”.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون – إستانيس بيدرولا