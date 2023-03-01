صدمة بين أهالي تلا عقب وفاة شاب إثر مباراة كرة قدم بالمنوفية

سادت حالة من الصدمة بين أهالي مركز ومدينة تلا عقب الإعلان عن وفاة شاب يدعى محمد السطحي بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من مباراة كرة قدم برفقة أصدقائه داخل القرية، حيث أصيب بجلطة في القلب وفشلت محاولات إنقاذ حياته داخل مستشفى تلا المركزي.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما قام أحد أصدقاء الشاب المتوفي بعد انتهاء مباراة كرة قدم بنقله إلى مستشفى تلا المركزي، عقب شعوره بالإعياء الشديد ولم يكن أحد يتوقع أبدًا من أصدقاءه أنها كانت لحظات ويفارق الحياة وأن تكون تلك آخر رؤية لصديقهم، وكانت الصدمة الكبرى عندما خرج أحد الأطباء ليخبرهم أن قضاء الله نفذ وتوفي الشاب صاحب الـ33 عامًا وأُسدل الستار على مسيرته وحياته.

ويعيش أصدقاء ورفقاء الشاب في حالة صدمة منذ الإعلان عن نبأ وفاته نظرًا لما يتمتع به الراحل من حسن خلق وحب واحترام الجميع من أبناء القرية ولا يتأخر عن خدمة أحد، وترك الراحل زوجه وطفل يبلغ من العمر عام واحد.

وشيع المئات من أهالي قرية بابل والقرى المجاورة في محافظة المنوفية، خلال جنازة مهيبة جثمان فقيد الشباب محمد السطحي إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرة المتوفى وأصدقاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أصدقاء الشاب المتوفي بعد انتهاء مباراة لكرة القدم بالمنوفية، أن محمد شعر ببرودة مفاجئة في جسده حيث جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي من قبل المتواجدين، لكن فارق الحياة متأثرًا بجلطة في القلب وسط حالة من انهيار وذهول كافة المتواجدين معه وكذلك أسرته في القرية.