الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو بـ«الغرف التجارية»: معارض «أهلا رمضان» ساهمت في السيطرة على الأسعار

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  معارض "أهلا رمضان" ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق المصرية، وأحدثت نوع من التوازن السعري بين المعروض داخل المعارض والسوق الحر.

وأضاف بشاي، أن معارض أهلا رمضان (فرملت) انفلات الأسعار، مشيرا إلى أن المعارض تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بنحو ٣٠٪.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مثل العديد من اقتصادات العلم تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير وغير متوقع على أسعار كافة السلع في الأشهر الأخيرة، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالصراع في شرق أوروبا.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة المصرية سارعت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها لتخفيف العبء عن المواطنين وفرملة الارتفاع المتسارع والمتزايد في اسعار السلع، وكان من أحد أدوات الحكومة التبكير بإقامة معارض أهلا رمضان علي مستوى جميع المحافظات، وافتتاح أهلا رمضان منذ بداية شهر يناير الماضي واستمرارها حتى الشهر الكريم، وهو ما ساهم بالفعل في خفض الأسعار بنسبة  كبيرة في كثير من السلع الغذائية المختلفة، ولاقت المعارض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين شعروا بالفعل بفارق الأسعار في المعارض.  

وأضاف بشاي، أن وزارة التموين تتابع لحظة بلحظة سير العمل في “معارض أهلا رمضان" من خلال مديريات ومكاتب التموين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والعمل على زيادة ووفرة المعروض من كافة السلع بشكل مستمر.

وأوضح أنه تم إشراك مصانع وشركات الأغذية والسلاسل التجارية الكبرى فى عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

واختتم متى بشاي بأن الأسواق تشهد استقرارا وثباتا في أسعار الخضر والفاكهة، بما يتناسب مع كافة المواطنين، مع وجود تذبذب في أسعار بعض السلع، وذلك طبقاً لحركة السوق الحر بدون تأثير على توفر تلك السلع في الأسواق.

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وائل لطفي

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