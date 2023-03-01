الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حوّل حلم تنمية سيناء إلى حقيقة

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

قال النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حوّل الحلم إلى حقيقة وأعاد سيناء أرض الفيروز إلى أحضان الوطن، فالآن سيناء الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والعمران، وتشهد ملحمة بناء وتنمية عمرانية، مؤكداً أن قيام الدولة المصرية بتنفيذ الحجم الكبير من المشروعات التنموية الضخمة على أرض سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار هو ملحمة أسطورية بكل المقاييس.

وأضاف أبوزيد، أن سيناء دخلت مرحلة جديدة من البناء والتعمير والتطوير وإقامة مئات المشروعات التنموية من زراعة إلى صناعة إلى بنية تحتية، وأصبحت على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة وضمن خطة طموحة وغير مسبوقة قامت بها الدولة المصرية لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان أن الدولة المصرية نجحت في التصدى للشائعات والأكاذيب التي تُبث من الخارج وإثارة الرأى العام، مضيفاً أن زيادة الوعى لدى الشعب المصرى ساعد الحكومة في مواجهة الأكاذيب والادعاءات والتأثير على الاقتصاد من خلال مواقع التواصل ومنصات والقنوات المحرضة، مشيداً بالدور الهام الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في رصد الشائعات، حيث أنه يصدر تقارير لنفي الشائعات التي تنتشر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإلكترونية غير المسؤولة، بعد تواصل المركز مع الجهات المعنية بالوزارات.

إسكان النواب الرئيس السيسي سيناء أرض الفيروز أحضان الوطن الدولة المصرية

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وائل لطفي

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