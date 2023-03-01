الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماني: متأكد من عودة ليفربول.. وكلوب سيقودهم لذلك بالتأكيد

ماني
ماني

يثق السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي سيعود بقوة بعد التعثرات التي حدثت معه هذا الموسم.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “ليفربول سيعود، أنا مقتنع بأنهم سيتغلبون على هذا الوضع، لقد تعرضوا للعديد من الإصابات والاختبارات الصعبة لكن يورجن كلوب هو بالتأكيد الرجل المناسب، سيقود ليفربول للعودة، اللاعبون يحبونه”.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وولفرهامبتون؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهات السابقة أمام وولفرهامبتون، قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 13 بالنسبة لـ"محمد صلاح" أمام وولفرهامبتون.

- خاض محمد صلاح 12 مواجهة سابقة بقميص ليفربول أمام وولفرهامبتون، وذلك في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

- ساهم صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 9 انتصارات (منها 8 انتصارات في الدوري الإنجليزي)، وتعادل وحيد (في كأس الاتحاد الإنجليزي)، بينما تلقى هزيمتين (بواقع هزيمة في كل مسابقة).

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 4 أهداف (بواقع ثلاث أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدف في كأس الاتحاد)، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في البريميرليج.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، هي التي أقيمت في الدور الثاني من الموسم الحالي 2022-2023، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بثلاثية نظيفة، سجلها جويل ماتيب في مرماه، وكاريج داوسون، وروبن نيفيز.

ماني ليفربول بايرن ميونخ ساديو مانى ليفربول الإنجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

معهد الفلك: لم تحدث أى زلازل فى القاهرة اليوم.. ويكشف سبب الاهتزازات

توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

دعوة أممية بعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية فى سوريا

هزات أرضية ضعيفة فى السواحل الشرقية لمصر

التحقيقات عن العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: تناول جرعة مخدرات زائدة

رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين