ماني: متأكد من عودة ليفربول.. وكلوب سيقودهم لذلك بالتأكيد

يثق السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي سيعود بقوة بعد التعثرات التي حدثت معه هذا الموسم.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “ليفربول سيعود، أنا مقتنع بأنهم سيتغلبون على هذا الوضع، لقد تعرضوا للعديد من الإصابات والاختبارات الصعبة لكن يورجن كلوب هو بالتأكيد الرجل المناسب، سيقود ليفربول للعودة، اللاعبون يحبونه”.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وولفرهامبتون؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهات السابقة أمام وولفرهامبتون، قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 13 بالنسبة لـ"محمد صلاح" أمام وولفرهامبتون.

- خاض محمد صلاح 12 مواجهة سابقة بقميص ليفربول أمام وولفرهامبتون، وذلك في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

- ساهم صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 9 انتصارات (منها 8 انتصارات في الدوري الإنجليزي)، وتعادل وحيد (في كأس الاتحاد الإنجليزي)، بينما تلقى هزيمتين (بواقع هزيمة في كل مسابقة).

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 4 أهداف (بواقع ثلاث أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدف في كأس الاتحاد)، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في البريميرليج.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، هي التي أقيمت في الدور الثاني من الموسم الحالي 2022-2023، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بثلاثية نظيفة، سجلها جويل ماتيب في مرماه، وكاريج داوسون، وروبن نيفيز.