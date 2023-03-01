الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3171 محلًا

اوكازيون
اوكازيون

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 بلغ حتى الآن 3171 محلًا خلال أول أسبوع  في القاهرة النسبة الأكبر والإسكندرية والجيزة، ويستمر الأوكازيون لمدة شهر بعد قرار وزير التموين بمده شهر.

وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوى 2023  من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جارٍ العمل بموسم الأوكازيون الشتوي 2023 مع تشيد الرقابة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من جدية العروض، لافتًا إلى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

تخفيضات حقيقية تشكيل مجموعات عمل السلع المعروضة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الجولات الميدانية الجهات المشاركة الأوكازيون الشتوي 2023 الاوكازيون الشتوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

معهد الفلك: لم تحدث أى زلازل فى القاهرة اليوم.. ويكشف سبب الاهتزازات

توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

دعوة أممية بعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية فى سوريا

هزات أرضية ضعيفة فى السواحل الشرقية لمصر

التحقيقات عن العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: تناول جرعة مخدرات زائدة

رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين