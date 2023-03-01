رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

قال اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إن دعم القيادة السياسية والعسكرية للشركة في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية من أجل جلب التكنولوجيات الحديثة والتوسع في التصنيع المشترك، ساهم بشكل كبير في الاقتراب من تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، ومن ثم تصدير الفائض من منتجات الشركة للدول الأجنبية.

وكشف اللواء زغلول، عن أن الشركة بصدد إنتاج بعض الأنظمة الدفاعية الحديثة بالتعاون مع إحدى الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستدخل قريبًا بالقوات المسلحة، وستعرض في معرض "إيدكس" ديسمبر المقبل، بخلاف ما يجرى من أعمال التطوير بالتعاون مع إحدى الشركات الإسبانية لأنظمة "التحكم والاشتباك عن بعد"، والتي تهدف إلى حماية المقاتل أثناء التعامل مع الإرهابيين.

وأوضح زغلول، أن الشركة التي تحتوى على 8 مصانع لإنتاج منتجات متقدمة تكنولوجيا، تُعد واحدة من أقوى القلاع الصناعية في مجال الأجهزة الكهروبصرية (ليلية- نهارية- حرارية- ليزرية) التي توفر احتياجات القوات المسلحة، وتصدر جزءًا آخر إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة لجلب العملات الصعبة للدولة وبأعلى جودة.

وأشار إلى أن أهم المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها في المجال العسكري تتمثل في تصنيع الأجهزة البصرية والكهروبصرية وأجهزة الليزر والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأنظمة الاشتباك عن بعد والأنظمة المتكاملة وأنظمة إدارة النيران لمختلف التطبيقات العسكرية، كما تعمل الشركة على خدمة القطاع المدني بمجموعة من المصانع، منها مصنع تصنيع مديولات "ألواح" الطاقة الشمسية، ومصنع كاميرات المراقبة التليفزيونية ومصنع تصنيع الكروت الإلكترونية بأنواعها، إضافة إلى مصنع لمبات وكشافات «الليد»، وكاميرات المراقبة البانورامية، وكشافات الشوارع الليد الاقتصادية، العمود الذكي، الكروت الإلكترونية، وألواح الطاقة الشمسية.

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إن الشركة تهتم بتوفير فرص عمل خاصة للشباب، الرجال والسيدات، من حديثي التخرج من فنيين ومهندسين، حيث إن أغلبية العاملين في الشركة مدنيون، ونسبة العاملين في الشركة من السيدات والآنسات 40% والرجال 60% منهم فنيون ومهندسون ومديرو إدارات، وتتعاون الشركة مع العديد من الجامعات لتدريب الطلبة في الشركة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار زغلول، إلى الدور الوطني والقومي الذي تقوم به الشركة في المشروعات القومية الكبرى، ولا سيما بالعاصمة الإدارية ومشروعي (حياة كريمة) و(تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الجديدة، مثل إنارة طرق السويس والإسماعيلية والدائري وغيرها من الطرق المختلفة في أنحاء مصر والدول العربية، باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا الليد، ذات كفاءة عالية، وجهد مرتفع وعمر افتراضي يدوم طويلًا، عن طريق توفير وحدات ومنتجات من كشافات الشوارع الليد، واللوحية، ولمبات الليد.

وأكد حرص الشركة على الأخذ بأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع مديولات "ألواح" الطاقة الشمسية عالية الجودة بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 ميجاوات سنويًا، وأخرى عالية الدقة بقدرة 450 وات، وكذلك التعاون مع عدة جهات مختلفة في مشاريع الطاقة المتجددة والتشغيل عن طريق الطاقة الشمسية مثل محافظة الأقصر وطريق البريجات ومدينة إسنا وغيرها من المشاريع المختلفة، إيمانًا بأن الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة عالميًا.

وأضاف اللواء زغلول، أن الشركة تمتلك مصنع إنتاج كاميرات المراقبة التليفزيونية بإنتاج كاميرات مصرية هي الوحيدة الحاصلة على الاعتماد اللازم من لجنة الرصد المرئي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لذلك تم تكليف الشركة بتركيب الكاميرات عالية الدقة في المشروعات القومية الكبرى، لما تتميز به من جودة عالية وذلك بإمداد آلاف الكاميرات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كما تقوم الشركة حاليًا بإنتاج كاميرات حديثة مستخدمة الذكاء الاصطناعي تشمل خاصية التعرف على الأشخاص والمركبات وتحديد الهوية وإحصاء الأعداد ومراقبة الأسوار تطابق أحدث المواصفات العالمية.

وتابع أن الشركة العربية العالمية للبصريات انفردت بتصميم وتصنيع العمود الذكي المتكامل للمراقبة والتأمين والتسجيل الإلكتروني، المزود بأحدث الأجهزة المستخدمة في المدن الحديثة من شاشات عرض واتصال لاسلكي بالإنترنت وكاميرا مراقبة وكشافات إضاءة ونقط تواصل، يتميز في سهولة التحكم به من خلال غرف تحكم.

وأكد اللواء زغلول، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يحظى بتأمين كامل ونموذجي بنسبة مائة في المائة والمدعومة بالدقة العالية، وكذلك الحدود المصرية، مشيرًا إلى تأمين الحافلات السياحية بإجمالي 6 محافظات، فضلًا عن تجديد وتأمين محطة قطار الإسكندرية وإنارة ميدان السلام بشرم الشيخ والعديد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية.

وأوضح أن الشركة تعاونت لتأمين مدينة شرم الشيخ ومدينة الأقصر بأحدث كاميرات المراقبة التليفزيونية، كما قامت بتأمين المطارات المختلفة ومحطات القطار، وتجهيز التاكسي الذكي بشرم الشيخ، وتجهيز المتاحف الكبرى المختلفة بـ"فاترينات" عرض بمعايير عالية الدقة وتكنولوجيا حديثة لحفظ الآثار المصرية وتأمينها، حيث كان في السابق يتم استيرادها من الخارج، وأيضًا تتعاون الشركة مع وزارة التجارة والصناعة في المشاريع المختلفة، بخلاف المساهمة في تطوير الخدمات المرورية بمحافظة القاهرة، فضلًا عن مساهمة الشركة في دعم منظومة «البحث العلمي»، بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بُعد في تصنيع الكاميرات المستخدمة في القمر الصناعي المصري الجديد.

ولفت اللواء زغلول، إلى أن الشركة قامت بتصميم وإنتاج منظومات إنارة موفرة للطاقة وطبقًا للمواصفات العالمية لإنارة الطرق مثل إنارة طريق السويس والدائري وطريق الإسماعلية وغيرها، وتجهيز المتاحف الكبرى بـ"فاترينات" العرض الخاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إن هدف الشركة بالتعاون المشترك مع عدة شركات من القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية في المجالات الصناعية والهندسية، مثل تنفيذ نظام "الساب" مع شركة حسن علام، وهو النظام الخاص بالشبكة المعلوماتية داخل الشركة، وكذلك تصنيع الكروت الإلكترونية بالتعاون مع شركة السويدي، ومع شركة الناصرة جروب في منتجات الليد والعمود الذكي، وغيرها من الشركات المختلفة المصنعة لجميع مجالات الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركات والمصانع الأخرى.

وأضاف أن الشركة تساهم أيضًا في دعم منظومة «البحث العلمي»، بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بُعد في تصنيع الكاميرات المستخدمة في القمر الصناعي المصري الجديد.

وعن التعاون بين الشركة والشركات المماثلة في مصر والدول الأجنبية، أوضح اللواء زغلول أن الشركة حققت تعاونًا مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في التصنيع المشترك لنقل التكنولوجيا الحديثة، وهدفها الوصول لعمق التصنيع على مراحل بنسبة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، وتقليل الاعتماد علي الخارج لتصنيع الأجهزة الدفاعية والمنتجات بما يسمى بعملية نقل التكنولوجيا، بهدف الوصول لتصنيع منتجات مصرية بنسبة 80% والمتبقي 20% من الخامات المستوردة المستخدمة في التصنيع، ولذلك اتجهت الشركة للتعاون مع الشركات العالمية في مختلف البلدان لتصنيع الأجهزة الدفاعية والمنتجات المدنية مثل إسبانيا وفرنسا والصين والنمسا وغيرها، فضلًا عن التعاون مع الشركات المصرية في القطاع الخاص بهدف التصنيع المشترك وإنتاج منتجات مصرية تنافس الأسواق العالمية.

وعن مشاركة الشركة في المعارض الدولية، قال إن الشركة ستقدم في معرض إيديكس 2023 أحدث أجهزة الرؤية الحرارية والليلية المتقدمة خفيفة الوزن، وأحدث منظومات التحكم والاشتباك عن بعد للأعيرة المختلفة للقوات البحرية والبرية بالاشتراك مع الشركات الأجنبية، وأحدث منظومات المراقبة للمدايات الطويلة لتأمين الحدود، وأحدث إصدارات الشركة من نظارات الميدان وأجهزة التنشين عن بعد النهارية والليلية، وأحدث كاميرات المراقبة التليفزيونية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وردًا على سؤال عن كيفية وصول الشركة بمنتجاتها إلى السوق الخارجية خاصة بالدول الإفريقية الشقيقة والتي في حاجة إلى مثل هذه التكنولوجيات المتطورة، أكد حرص الشركة على ذلك من خلال الاشتراك في المعارض العالمية والإقليمية الخاصة بالدفاع بكل منتجاتها مثل إيديكس بالإمارات ومعرض الدفاع العالمي بالرياض، وكذلك المعارض الخاصة بالقطاع المدني، كما تقوم الشركة باستقبال وفود بشكل دوري للدول الإفريقية، بهدف التعاون المشترك معها، كما تحرص الشركة على تصدير منتجاتها للدول الإفريقية الشقيقة.

وعن مخطط الشركة خلال السنوات المقبلة في إطار الجمهورية الجديدة 2030، قال اللواء زغلول إن الشركة تركز على تقليل المكون الأجنبي في الصناعة والاتجاه للاعتماد على المكون المحلي للصناعة المصرية، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف من أعباء المصاريف الخاصة بهم ما يدعم خطة التطوير الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يجب التقليل قدر الإمكان من الاستيراد وزيادة التصدير والاعتماد على السوق المحلية في توفير الخامات لتقليل الوارد، وجعل المنتج المصنع منتجًا منافسًا لتتم زيادة الصادر مما تترتب عليه زيادة العملة الصعبة ودعم اقتصاد الدولة.