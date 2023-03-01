انهيار 3 شرفات من عقار قديم فى رأس التين بالإسكندرية

انهارت ثلاث شرفات من عقار قديم في منطقة رأس التين غربي الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في حدوث حالة من الذعر بين سكان العقارات المجاورة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار في منطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك وقوات من الحماية المدنية ومسئولو الحي إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار 3 شرفات لمنزل قديم، وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبًا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.

كما تبين عدم وجود إصابات ولا وفيات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.