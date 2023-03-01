المقاولون العرب يسعى للفوز على فاركو والاقتراب من المربع الذهبي

يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على فاركو في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

فاركو بقيادة طارق العشري جمع 23 نقطة من 19 مباراة وحقق خمسة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر ست مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وتحسنت نتائجه منذ تولى طارق العشري المسئولية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على المصري والزمالك والبنك الأهلي ثم تعادل في الجولة الماضية مع حرس الحدود ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 26 وتخطي سموحة وأسوان والصعود للمركز الثامن.

ونظرا لأهمية المباراة حرص طارق العشري على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة حرس الحدود خاصة التي تتعلق بعدم استغلال الفرص المتاحة للتهديف ويستعيد فاركو جهود مدافعه جابر كامل الذي غاب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مباراتين وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يذق طعم الهزيمة في أخر 8 مباريات وجمع منها 20 نقطة بالفوز على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان والداخلية وغزل المحلة والتعادل مع الاتحاد السكندري وفيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 واحتلال المركز الخامس وتقليص الفارق مع الاتحاد السكندري المتواجد في المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

شوفي غريب حرص على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وأكد لهم أن المباراة ستكون صعبة بعد تحسن أداء ونتائج فاركو في وجود طارق العشري وطالب مدافعيه بإيقاف خطورة الثلاثي شكري نجيب وعمرو جمال وعبد الناصر زي ماريا كما حرص شوقي غريب على عقد جلسة مع عمر فايد مدافع منتخب الشباب قام خلالها بدعمه نفسيا بعد خروج المنتخب من الدور الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.