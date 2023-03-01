هزات أرضية ضعيفة في السواحل الشرقية لمصر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ هزتين أرضيتين إحداها تجاوزت حاجز الأربع درجات على مقياس ريختر، وقعتا في تركيا والأردن، في الساعات الماضية.

وقعت الهزة الأرضية الأولى على بعد 2.5 كيلومتر في منطقة بئر حمد التابعة لمدينة معان في الأردن، وبلغت قوتها 1.83 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.43 كيلومتر.

بينما وقعت الهزة الأرضية في تركيا في منطقة كهرمان (على بُعد 779 كيلومتر من رفح المصرية) وبلغت قوتها 4.63 درجة على مقياس ريختر، وعمق 5.23 كيلومتر.

كما سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزات ضعيفة في السواحل الشرقية لمصر، وكانت قوتها أقل من درجتين على مقياس ريختر.