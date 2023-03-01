الأنبا دانييل يتمم طقس سيامة كاهن ودياكونيين بإيبارشية سيدني

صلى نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني، بأستراليا القداس الإلهي في كنيسة القديس مار مرقس بمنطقة Arncliffe بسيدني، وخلاله سام نيافته القس أنتوني شرقاوي كاهنًا على الكنيسة ذاتها، كما سام دياكونيين هما:

- الخادم سمير تادرس باسم دياكون مكسيموس.

- الخادم مايكل حنا باسم دياكون أنطونيوس.

شارك في الصلوات صاحبا النيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني.

وكانت قد وقعت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، أمس الثلاثاء، اتفاقية انضمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخدم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية (بوصفها الذراع التنموي للكنيسة) التنمية الشاملة المتكاملة منذ عام ١٩٦٢ حتى الآن.

وترتكز خطة الأسقفية على تقديم تدخلات تكاملية في مجالات الصحة والتعليم، والتنمية الاقتصادية والتنمية الريفية والبيئية، بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات الأشد فقرًا.