الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط محاولة تهريب كمية مخدرات كبيرة فى جنوب سيناء.. واستشهاد ضابط

إحباط تهريب مخدرات
إحباط تهريب مخدرات

فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مجابهة أعمال التهريب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. 

جاء ذلك أثناء مرور إحدى دوريات التمشيط على عدد من المحاور والطرق، فتم الاشتباه بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، ما أدى إلى التعامل معها، وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب. 

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وائل لطفي

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