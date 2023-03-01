الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الآسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء

الآسمدة الأزوتية
الآسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الآزوتية، استقرارًا اليوم الأربعاء.

 وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر الأسمدة اليوم

استقرت أسعار اليوريا عند 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وبلغت أسعار النترات 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما استقرت أسعار الفوسفات الناعم 12.5%، لتسجل 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وسجلت الفوسفات الخشن 12.5% 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

أسعار الأسمدة الآزوتية الصناعات الكيماوية أسعار الفوسفات الناعم الفوسفات الخشن صادرات الصناعات الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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