رمضان 2023.. أحمد فهمى عن «سره الباتع»: يضم نحو 60 نجما ويخلو من الكوميديا

كشف النجم أحمد فهمي، تفاصيل أحدث أعماله الدرامية «سره الباتع»، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2023، من إخراج خالد يوسف، والمقتبس عن رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، وأكد أنه يخلو من النكهة الكوميدية، قائلًا: "مع خالد يوسف مفيش كوميدي وهو مسلسل حافل بالنجوم حيث يضم نحو 60 نجمًا رئيسياً ونحو 600 آخرين في أدوار فرعية وثانوية".

ولفت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" إلى أن العمل يمثل رؤية فنية مختلفة، حيث يتناول عصرين مختلفين وهما عصر قديم وحديث ويسيران بالتوازي سويًا وأن همزة الوصل بينهما هو والفنان أحمد السعدني.

وأوضح أن المسلسل مشروع كبير جدًا وصعب جدًا ويتطلب جهدًا كبيرًا وحجم إنتاجه ضخم، خاصة أنه يتناول عصرين في زمنين، حيث تحكي الحكاية على التوازي معتمدة على رواية يوسف إدريس.

وعن قبوله للدور رغم حجم البطولة الجماعية، قال: "أغراني للدور ومش فكرة البطل هي سبب قبولي خاصة أنا دوري رئيسي، لكن عندما قابلت خالد يوسف وحكالي الحدوتة حسيت إنها فرصة كبيرة وجديدة لازم أجربها خاصة أن خالد يوسف مخرج كبير وهي قصة مختلفة وهو مدرسة إخراجية مختلفة".

تفاصيل مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن رواية سره الباتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في إطار زمنين مختلفين، أحدهما في العصر الحالي، والآخر إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، في إطار من الدراما والتشويق، ويضم أكثر من 60 نجمًا، منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وهشام الجخ ومحمد عادل ميديو وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويمثل العصر الحديث عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمي وريم مصطفى ونجلاء بدر وصلاح عبد الله وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومنة فضالي وخالد سرحان وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف، والمعالجة الدرامية خالد كساب ومصطفى إبراهيم، الموسيقى التصويرية للفنان راجح داود.