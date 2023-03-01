الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشرقاوى: مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار فى أفريقيا

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية الأعمال المصريين الأفارقة، إن صناديق الاستثمار وبريطانيا تحديدًأ بلد صاحبة شهرة كبيرة في تأسيس صناديق الاستثمارغير المباشر، وكذلك جذب الاستثمارات وتوجيهها". 

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عندما يصر تقرير من بريطانيا، فإن هذا التقرير ينعكس صداه في معظم صناديق الاستثمار الباحثة عن موطن لتوجيه الاستثمار، لافتا إلى أنهم يمتلكون معايير ومقاييس خاصة بالدول الذين يحركون بها الاستثمار البيني وفقا لمجموعة من المؤشرات، مثل مؤشر الاستقرار السياسي، مؤشر الاستتباب الأمني، وتمتلك حجم سوق كبير، والدخول في عمق القارة الأفريقية، وبالتالي فإن هناك معايير يتم وضعها أمام المقيمين الذين يتخذون قرارات لحركة الاستثمار البيني المباشر وغير المباشر.

وأشار إلى أن مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار في أفريقيا رغم التحديات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المعهد المالي البريطاني the bankew، أصدر تقرير يؤكد بأن مصر ما تزال وجهة استثمار أفريقية رئيسية رغم التحديات الاقتصادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الشرقاوى: مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار فى أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

المونيتور: مصر من أكثر دول الشرق الأوسط اهتماما بالشراكات فى الاقتصاد الأخضر

تقرير بريطانى: مصر أفضل وجهة سياحية من حيث «القيمة مقابل التكلفة»

تقرير أمريكى: مصر وجهة جذابة للباحثين عن المغامرة والاستكشاف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية