الشرقاوى: مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار فى أفريقيا

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية الأعمال المصريين الأفارقة، إن صناديق الاستثمار وبريطانيا تحديدًأ بلد صاحبة شهرة كبيرة في تأسيس صناديق الاستثمارغير المباشر، وكذلك جذب الاستثمارات وتوجيهها".

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عندما يصر تقرير من بريطانيا، فإن هذا التقرير ينعكس صداه في معظم صناديق الاستثمار الباحثة عن موطن لتوجيه الاستثمار، لافتا إلى أنهم يمتلكون معايير ومقاييس خاصة بالدول الذين يحركون بها الاستثمار البيني وفقا لمجموعة من المؤشرات، مثل مؤشر الاستقرار السياسي، مؤشر الاستتباب الأمني، وتمتلك حجم سوق كبير، والدخول في عمق القارة الأفريقية، وبالتالي فإن هناك معايير يتم وضعها أمام المقيمين الذين يتخذون قرارات لحركة الاستثمار البيني المباشر وغير المباشر.

وأشار إلى أن مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار في أفريقيا رغم التحديات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المعهد المالي البريطاني the bankew، أصدر تقرير يؤكد بأن مصر ما تزال وجهة استثمار أفريقية رئيسية رغم التحديات الاقتصادية.