الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: مصر والمجر ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس الوزراء المجري إلى مصر تأتي في إطار الدبلوماسية النشطة والفاعلة والحيوية التي تسعى إلى التوظيف المختلف شرقا غربا شمالا جنوبا، من أجل تعزيز التنمية في الداخل، وما يعود بالنفع على المواطن المصري. 

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن السياسة الخارجية والعلاقة بينها وبين التنمية تعكس حيوية وقوة العلاقات.

 

وأضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصف العلاقات المصرية المجرية بأنها نموذج يحتذى به في إدارة العلاقات الدولية بين الدولتين الصديقتين، حيث يمتد تاريخ العلاقات الدبلوماسية لعام 1928، أي إلى أكثر من 90 عاما، لافتا إلى أن هذه العلاقات شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي خاصة منذ عام 2015م، عندما زار الرئيس لأول مرة المجر والتقى رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ومنذ هذا التاريخ شهدت العلاقات المصرية المجرية نقلة نوعية على كافة مستوياتها السياسية والاقتصادية والشراكة الاستراتيجية. 

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