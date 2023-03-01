الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو الجمعية المصرية للحساسية: الدولة أصبحت تحارب الأمراض حتى قبل ظهورها

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، دلالة فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة ضعف السمع، وفحص أكثر من 11 مليونا ضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، قائلا: "إن الإعاقة اللفظية والاجتماعية والعاطفية التي تحدث مع فقدان السمع كانت موجودة في مصر". 

وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه المبادرة كانت بهدف البحث عن الإعاقات السمعية بشكل مبكر، والتدخل السريع وبالتالي تم تنفيذ الاستباق الحضاري لمصر، حيث أصبحت عكس الماضي والمتوارث ثقافيا.

وأكد أن الدولة المصرية أصبحت تحارب الأمراض حتى قبل ظهورها وقبل الشكوى منها وانتشارها، لافتا إلى أنه بعلاج الإعاقة السمعية سيتم إضافة كمية كبيرة من المواطنين كانوا سيدخلون في إعاقات وتخلف ومن ثم الغياب عن التعليم والإنتاج، وبالتالي فإن شريحة جديدة من المصريين سوف تضاف.

وأشار إلى أن ثلاثي السمنة والتقزم والأنيميا، هي مشكلة كبيرة يعاني منها العالم حاليًا، مع ظهور التكنولوجيا وقلة الرياضة والحركة، وبالتالي فإن أسرى الشاشات جعلتنا نعاني من وباء زيادة الوزن، والسمنة في العالم كله.

وأشار إلى أن المرض يجعل الإنتاج والإبداع قليلًا، وبالتالي فإن محاربة السمنة يقي من الإصابة بـ 60 مرضا.

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