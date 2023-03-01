مجدى بدران: الدولة استثمرت كل إمكانياتها لتعديل المنظومة الصحية

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، رأيه في المبادرات الصحية التي تمثل نقلة نوعية في حياة المصريين، قائلا: "إن هناك اهتماما من القيادة السياسية والدولة المصرية حاليا بصحة المواطن المصري".

وأضاف بدران، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه تم استثمار كل إمكانيات الدولة لتعديل المنظومة الصحية في مصر، بناء قاعدة صحية قوية جدا تسمح بعلاج الأمراض التي كانت موجودة في مصر، مثل الأمراض المستوطنة، ووضع خطة لتعديل مناعة الوطن، والتي تبدأ بمناعة المواطنين.

وأوضح أن الدولة بدأت تفكر في المشاكل العضال التي كانت تعصف بالمصريين، مثل الالتهاب الكبدي فيروس سي والذي كان يمثل مشكلة كبيرة جدا في مصر، وكان متوقع لو حدث أي وباء مثل في كورونا، ستكون أعداد الوفيات بنسبة عالية جدا.

وأشار إلى أن عدد الوفيات والإصابات انخفضت في مصر بسبب مبادرة "100 مليون صحة" التي قطعت الطريق لدخول فيروس كورونا، حيثأنه من المفترض أن يصيب كورونا من بين المليون شخص، حوالي 86 ألف، لكن ما حدث في مصر هو إصابة 4 آلاف تقريبا في كل مليون شخص.