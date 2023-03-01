الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو توقف العمل بقانون مجلس أوروبا واتفاقياته على أراضيها

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قراراً يبطل قانون مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية العشرين للمجموعة في داخل روسيا، وتم نشر نسخة من هذا القرار، الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكدت الوكالة أنه تم إلغاء ما مجموعه 21 وثيقة، بما في ذلك الاتفاقيات الأوروبية بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وميثاق الحكومة المحلية الأوروبية والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف قوله "روسيا انسحبت مما يسمى بالاتفاقيات المغلقة، والتي لا تتوفر إلا لأعضاء مجلس أوروبا للتوقيع، اعتبارًا من 16 مارس 2022 - وهو اليوم الذي قررت فيه روسيا مغادرة مجلس أوروبا".

وفي 15 مارس 2022، أخطرت الحكومة الروسية الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش بانسحابها من المنظمة، وفي 16 من الشهر نفسه، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا إنهاء عضوية روسيا في المنظمة.

وانضمت روسيا إلى مجلس أوروبا في عام 1996.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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