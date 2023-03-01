الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

يونيسيف: 2.5 مليون طفل فى تركيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن حوالي 2.5 مليون طفل في تركيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد في 6 فبراير الجاري، وأسفر عن آلاف الضحايا

وأشارت المنظمة - في تقرير أصدرته، الثلاثاء، عقب زيارة قامت بها المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف" كاثرين راسل - إلى المناطق المتضررة من الزلزال، إلى أن المنظمة تمكنت حتى الآن من الوصول إلى مايقرب من 277 ألف شخص في المناطق المتضررة بما في ذلك أكثر من 163 ألف طفل من خلال الإمدادات المُنقذة للحياة كما تمكنت من الوصول إلى أكثر من 198 ألف شخص من خلال أنشطة الإسعافات الأولية النفسية.

من جانبها، أكدت كاثرين راسل، أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن الزلزال وآلاف الهزات الارتدادية قلبت حياة ملايين الأطفال رأسًا على عقب وتركت العديد في حالة من الخوف والارتباك وفي حاجة ماسة إلى هذا الدعم الذي يمكن أن يساعد هؤلاء الأطفال على التعافي وفي إعادة بناء حياتهم.

وأوضحت أن يونيسيف تعمل من أجل ضمان أن يتمكن الأطفال من العودة إلى التعلم في أسرع وقت ممكن، حيث تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس وإجراء الاستعدادات للإصلاحات الفورية وإنشاء مساحات تعلم مؤقتة.

ولفتت إلى أن المنظمة طلبت تمويلاً قيمته 196 مليون دولار لتزويد 3 ملايين شخص من بينهم 1.5 مليون طفل في تركيا بالإمدادات الحيوية مثل المياه والصحة والتغذية وحماية الطفل والتعليم والدعم النقدي الإنساني للأطفال الضعفاء وغيرها

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