الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تأهل برايتون وفولهام إلى ربع النهائي وخروج ليستر سيتي

جريدة الدستور

تأهل برايتون ألبيون وفولهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على كل من ستوك سيتي وليدز يونايتد اليوم الثلاثاء.

وتغلب برايتون على ستوك سيتي بهدف نظيف أحرزه إيفان فيرجسون في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وفي لقاء آخر تأهل فولهام بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين أحرزهما فالفينيا وسولمون في الدقائق 21 و56.

وفجر بلاكبرون روفرز مفاجآة كبيرة بإخراج ليستر سيتي من المسابقة بعد الفوز عليه بهدفين لهدف والتأهل لربع النهائي.

وتستكمل بقية مباريات هذا الدور غدًا وأبرز المباريات هي اليونايتد ونظيره وست هام وشيفيلد يواجه توتنهام.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وبريستول في كأس الاتحاد

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة مان سيتى وبريستول سيتى فى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الانجليزى عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق على المباراة محمد بركات.

والمعروف أن ما سيتى يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 55 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة في 4 مباريات، خلف أرسنال المتربع على القمة برصيد 57 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

موعد مباراة مان سيتى ونيوكاسل في الأسبوع الـ 26 بالدوري والقنوات الناقلة

سيكون مان سيتى على موعد مع مباراة غاية في الصعوبة وذلك في الثانية والنصف من بعد ظهر السبت القادم، عندما يستضيف نبوكاسل يونايتد في مباراة الجولة السادسة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ستاد الاتحاد، وتكمن صعوبة المباراة بالنسبة لفريق الستي في المستويات المميزة التي يقدمها نيوكاسل هذا الموسم فى البريميرليج، حتى ان مباراة الدور الاول بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابى 3/3.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة عبر قناة beIN Sports Connect، لكونها الناقل الحصرى لمباريات الدورى الانجليزى الممتاز.

برايتون ألبيون برايتون فولهام كاس الاتحاد الانجليزي ليستر سيتي

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