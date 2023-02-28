الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 4 أشقاء للمفتى بتهمة قتل زوج شقيقتهم ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق 4 أشقاء لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل زوج شقيقتهم في الجيزة وتقطيع جثته وإلقائها في أماكن متفرقة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 أشقاء إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بقتل زوج شقيقتهم في الجيزة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين مثلوا بجثة المجني عليه انتقامًا منه لمعايرته شقيقتهم واتهامها في شرفها بعد فترة قليلة من زواجهما، حيث عايرها بأن أسرتها تركتها له دون عقد زواج رسمي بسبب عدم حمله بطاقة شخصية.

محكمة جنايات الجيزة 4 أشقاء قتل زوج شقيقتهم الجيزة

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وائل لطفي

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