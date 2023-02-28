الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «الوفد» يسلم قافلة مساعدات لضحايا زلزال سوريا إلى الهلال الأحمر

حزب الوفد
حزب الوفد

أعلن حزب الوفد، عن تسليم قافلة مساعدات إلى ضحايا الزلزال من الأشقاء السوريين غدًا الساعة الثانية ظهرًا.

ويشهد انطلاق القافلة وتسليمها للهلال الأحمر من داخل مقر الوفد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.

وتأتي هذه القافلة تنفيذًا لمبادرة رئيس الوفد بإرسال مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين من ضحايا الزلزال وتقوم بالتنسيق للمبادرة النائبة الوفدية ماجدة النويشي.

وتقوم اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحزب بالإعداد والتجهيز للقافلة والمكونة من الكاتبة الصحفية شيرين ربيع، رئيس لجنة المرأة بالجيزة عضو الهيئة العليا السابق، وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وصلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وفاطمة فتحي، سكرتير عام لجنة المرأة بالجيزة وأحمد عزت المدير الإداري للحزب وأيمن محمد مدير عام حسابات الحزب وأسماء شعلان المدير بمكتب رئيس الحزب بمشاركة ناهد البستاني رئيس لجنة الزيتون وسمر حنفي نائب رئيس لجنة المرأة بالجيزة وشيماء محمود أمين صندوق لجنة المرأة بالجيزة ويحيى جبريل رئيس لجنة شباب الجيزة وعزوز يوسف سكرتير عام مساعد لجنة الشباب ومحمد جمعة أمين الصندوق المساعد بلجنة الشباب بالجيزة.

وتجري الآن أعمال التجهيز والإعداد للقافلة تمهيدًا لانطلاقها غدًا وتسليمها للهلال الأحمر.

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حزب الوفد قافلة مساعدات ضحايا الزلزال الأشقاء السوريين لجنة الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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