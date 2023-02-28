«أمن المنوفية» يكشف لغز العثور على جثة شاب فى ترعة بالباجور

استقبل مستشفى الباجور جثمان شاب عثر الأهالي عليه طافيًا على ضفاف إحدى الترع بجوار كوبري العطار بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، من العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية يرتدي بنطلون "ترنج".

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس مباحث القسم، حيث تبين أن الجثمان لشاب يدعى "إ، خ، 32 سنة" مريض نفسي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.