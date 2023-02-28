الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال أسبوع.. «العلاج الطبيعي بالدقهلية» تستقبل 7842 حالة بالأقسام التابعة لها

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوع الماضى  فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد 20 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات منية النصر محلة دمنة فضلاً عن ميت غمر وتمى الأمديد وطلخا.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوع الماضى، بلغت نحو 7842 حالة، فى حين وصل عدد الجلسات إلى 16048 جلسة منها 1800 للاطفال و 1300 لمرضى العناية. 

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شريف مكين وزارة الصحة الدقهلية العلاج الطبيعي وكيل وزارة الصحة

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