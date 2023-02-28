رائحة السمك تقتل شابًا بالهرم.. ووالدة «غفران»: «سابوه ينزف لحد ما مات»

مكالمة هاتفية أخرجت " غفران مجدي" البالغ من العمر 20عامًا من منزله بمنطقة الهرم، ليذهب مع أحد أصدقائه للتسوق وشراء ما تريده والدته من مستلزمات البيت.

وأثناء التسوق، نشبت مشادة كلامية بين صديق “غفران” وأحد بائعي السمك، بسبب انتشار رائحة السمك الفاسدة، ليبدأ بائعو السمك في التعدي بالضرب المبرح على صديق غفران، فتدخل لحماية صديقه وأثناء فض المشاجرة تلقى طعنة نافذة في القلب على إثرها سقط جثه هامدة غارقًا في دمائه، وفر المتهمين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي.

الحقي غفران في المستشفي

خبر مقتل "غفران" تلقت الأم كالصاعقة، فقد كانت في انتظار عودة نجلها من التسوق، لتفاجأ بشخص يخبرها أن تأتي معهم لتلقى نظرت الوداع على" غفران".

هرولت الأم مسرعة مع الشخص لتشاهد نجلها وهو جثة هامدة غارقًا في دمائه ، فكان صوت الصريخ والعويل هو المسيطر بعدما فقدت الأم نجلها الوحيد الذي كان يعتني بها بعد وفاة زوجها منذ سنوات ماضية.

نزيف حتى الموت

وتابعت الأم لـ"الدستور" وعينيها تمتلئ بالدموع، قائلًة إن المتهمين تركوا نجلها ينزف لأكثر من نصف ساعة حتى فارق الحياة، وطالبت الأم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة الطوابق بدائرة القسم، بين شخصين وسقوط «غفران مجدي» قتيلا، وتم نقله إلى المستشفى وجرى تحويله إلى مشرحة زينهم بعد وفاته متأثرًا بإصابته.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص وبسؤال شهود العيان تبيّن وجود جثة «غفران مجدي» 20 عاما، مصابا بطعنة نافذة في البطن، وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية، إلى أنّ المجني عليه كان برفقة صديقه أثناء المشاجرة مع المتهمين، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين صديقه والمتهم، راح ضحيتها المجني عليه «غفران مجدي» بسبب خلافات على رائحة السمك، وتم ضبط المتهم والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة .

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