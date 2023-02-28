البنتاجون: روسيا لن تضغط على إيران للوصول لاتفاق نووى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيانها، عن أن روسيا لن تضغط على إيران للوصول لاتفاق نووي بسبب علاقة البلدين في حرب أوكرانيا.

وأضافت البنتاجون، أن إيران كانت تحتاج لـ12 شهرًا لإنتاج قنبلة نووية في 2018 والآن تحتاج 12 يومًا، مشيرة إلى تقدم لافت في برنامج إيران النووي منذ الخروج من اتفاق 2015.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران تواصل انتهاك التزامات اتفاق 2015 النووي، وفق وكالة فرانس برس.

وحسب البيان، أفادت وكالة الطاقة الذرية، بأن إيران خصبت 87.5 كجم من اليورانيوم لدرجة قريبة من صنع سلاح نووي، معربة عن قلقها من الأوضاع في إيران.

وقالت إن اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن 90% تم اكتشافه في منشأة فوردو الإيرانية ، وإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح به بـ18 مرة.

وبررت إيران اليورانيوم المخصب بنسب عالية بإمكانية وقوع خلل في عملية التخصيب، حيث إن إجمالي كمية اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة لدى إيران يزن أكثر 3760 كلجم.