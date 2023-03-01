أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر اهتمام المصريين جميعا غالبا بسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار خلال الأسابيع الماضية ما آثار الفضول لمعرفة السعر لمختلف أنواع الدواجن بشكل شبه يومي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

الفراخ الساسو 98 جنيها

أمهات بيضاء 67 جنيها

أحمر بياض أرضي 75 جنيها

أحمر بياض سلك 70 جنيها

كتكوت أبيض 25 جنيها

كتكوت ساسو 16 جنيها

كتكوت ساسو بيور 17 جنيها

كتكوت بلدي 7.25 جنيه



سعر البيض اليوم في مصر

بيض أبيض 102.75 جنيهات

بيض أحمر 106 جنيهات

بيض بلدي 105 جنيهات

سعر البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 32.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 31 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها

لحم بط بلدي كيلو 120 جنيها

لحم بط مولار كيلو 85 جنيها

لحم بط فرنساوي كيلو 77 جنيها

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه



سعر الرومي اليوم في مصر

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها

رومي برونزي 300 جرام 26 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها



سعر الحمام اليوم في مصر

الحمام الكشكي 225 جنيها

الحمام الأسترالي 575 جنيها

حمام جمعية 275 جنيها

زغاليل روماني 125 جنيها

حمام روماني أصفر 350 جنيها

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيها

زغاليل زاجل 625 جنيها

الحمام الهزاز 250 جنيها

حمام الشقلباظ 250 جنيها

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيها

الزغاليل البلدي 40 جنيها

حمام العبسي 150 جنيها

يمام إمري 100 جنيه

سعر العلف اليوم في مصر

علف بادي 23% 21,700 جنيه

علف نامي 21% 21,350 جنيها

علف ناهي 19% 21,250 جنيها

علف بادي نامي 21,5% 21,300 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 17,900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 18,550 جنيها