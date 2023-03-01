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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر اهتمام المصريين جميعا غالبا بسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار خلال الأسابيع الماضية ما آثار الفضول لمعرفة السعر لمختلف أنواع الدواجن بشكل شبه يومي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

الفراخ الساسو 98 جنيها 
أمهات بيضاء 67 جنيها 
أحمر بياض أرضي 75 جنيها 
أحمر بياض سلك 70 جنيها
كتكوت أبيض 25 جنيها 
كتكوت ساسو 16 جنيها
كتكوت ساسو بيور 17 جنيها
كتكوت بلدي 7.25 جنيه


سعر البيض اليوم في مصر

بيض أبيض 102.75 جنيهات 
بيض أحمر 106 جنيهات 
بيض بلدي 105 جنيهات

سعر البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 32.50 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 31 جنيها 
بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها 
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها 
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها 
لحم بط بلدي كيلو 120 جنيها 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيها 
لحم بط فرنساوي كيلو 77 جنيها 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه


سعر الرومي اليوم في مصر

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها 
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها 
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيها 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها


سعر الحمام اليوم في مصر

الحمام الكشكي 225 جنيها 
الحمام الأسترالي 575 جنيها 
حمام جمعية 275 جنيها 
زغاليل روماني 125 جنيها 
حمام روماني أصفر 350 جنيها 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيها 
زغاليل زاجل 625 جنيها 
الحمام الهزاز 250 جنيها 
حمام الشقلباظ 250 جنيها 
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيها
الزغاليل البلدي 40 جنيها
حمام العبسي 150 جنيها
يمام إمري 100 جنيه

سعر العلف اليوم في مصر

علف بادي 23% 21,700 جنيه 
علف نامي 21% 21,350 جنيها 
علف ناهي 19% 21,250 جنيها 
علف بادي نامي 21,5% 21,300 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 17,900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 18,550 جنيها

 

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم فى مصر أسعار الفراخ أسعار الدواجن اليوم سعر البيض سعر البط اليوم سعر البيض اليوم

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