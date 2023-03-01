أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023
ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر اهتمام المصريين جميعا غالبا بسبب الارتفاعات الجنونية في الأسعار خلال الأسابيع الماضية ما آثار الفضول لمعرفة السعر لمختلف أنواع الدواجن بشكل شبه يومي.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023
في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض.
أسعار الفراخ اليوم في مصر
الفراخ الساسو 98 جنيها
أمهات بيضاء 67 جنيها
أحمر بياض أرضي 75 جنيها
أحمر بياض سلك 70 جنيها
كتكوت أبيض 25 جنيها
كتكوت ساسو 16 جنيها
كتكوت ساسو بيور 17 جنيها
كتكوت بلدي 7.25 جنيه
سعر البيض اليوم في مصر
بيض أبيض 102.75 جنيهات
بيض أحمر 106 جنيهات
بيض بلدي 105 جنيهات
سعر البط اليوم في مصر
بط بغال جرموه عمر يوم 32.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 31 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها
لحم بط بلدي كيلو 120 جنيها
لحم بط مولار كيلو 85 جنيها
لحم بط فرنساوي كيلو 77 جنيها
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
سعر الرومي اليوم في مصر
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيها
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها
سعر الحمام اليوم في مصر
الحمام الكشكي 225 جنيها
الحمام الأسترالي 575 جنيها
حمام جمعية 275 جنيها
زغاليل روماني 125 جنيها
حمام روماني أصفر 350 جنيها
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيها
زغاليل زاجل 625 جنيها
الحمام الهزاز 250 جنيها
حمام الشقلباظ 250 جنيها
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيها
الزغاليل البلدي 40 جنيها
حمام العبسي 150 جنيها
يمام إمري 100 جنيه
سعر العلف اليوم في مصر
علف بادي 23% 21,700 جنيه
علف نامي 21% 21,350 جنيها
علف ناهي 19% 21,250 جنيها
علف بادي نامي 21,5% 21,300 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 17,900 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 18,550 جنيها