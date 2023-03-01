الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 28-2-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 لمن يبحثون عنها حتى يؤدوا الصلاة في أوقاتها.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إلآسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص
الشروق ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص
الشروق ٦:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٥٠ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٧ م
صلاة العَصر ٣:٥٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص
الشروق ٦:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م
صلاة العَصر ٣:٤٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص
الشروق ٦:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم صلاة الع شاء صلاة الفج ر صلاة اليوم غرب عنه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2023 لعملاء بتروتريد

النوستالجيا.. ما بين الشعور بالسعادة ومحاولة الهروب من الواقع

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق.. (صور)

سباق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحظر الصين تطبيق ChatGPT؟

موسكو تحقق في محاولات قوات كييف مهاجمة الأراضي الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية