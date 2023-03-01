مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 لمن يبحثون عنها حتى يؤدوا الصلاة في أوقاتها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إلآسماعيلية
صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص
الشروق ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٥١ ص
الشروق ٦:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٥٠ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٧ م
صلاة العَصر ٣:٥٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص
الشروق ٦:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م
صلاة العَصر ٣:٤٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص
الشروق ٦:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م