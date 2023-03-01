مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 1-3-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 لمن يبحثون عنها حتى يؤدوا الصلاة في أوقاتها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إلآسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص

الشروق ٦:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص

الشروق ٦:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٥:٥٠ م

صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٧ م

صلاة العَصر ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:١٦ م

صلاة المَغرب ٥:٤٥ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٤ م

صلاة العَصر ٣:٤٠ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٥:٤٢ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م