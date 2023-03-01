الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 أسعار الذهب

أسعار الذهب هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة لمعرفة أخر التطور الذي وصل إليه خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية التي وصل إليه المعدن الأصفر.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023

 

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية للكثيرين.

 

سعر جرام الذهب من عيار 24
1914.25
بيع
1902.75
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 22
1754.75
بيع
1744.25
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 21
1675
بيع
1665
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 18
1435.75
بيع
1427.25
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 14
1116.75
بيع
1110
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 12
957.25
بيع
951.5
شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 9
717.75
بيع
713.5
شراء

 

سعر جنيه ذهب
13400 بيع

14595 شراء


الذهب المستعمل افضل من الجديد

في أحدث تقرير صادر عن  مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير وأسعار الذهب، ذكرت أن   الاستثمار في الذهب المستعمل أفضل من استثمار المشغولات الجديدة لأن مصنعيته أقل من الذهب الجديد بنسبة كبيرة.

وأضافت في تقريرها أن الذهب المستعمل لا يكون عليه ضريبة دمغة لأنه يتم دفعها أثناء الشراء للمرة الأولى وهو جديد

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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