أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023 فى مصر
أسعار الذهب هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة لمعرفة أخر التطور الذي وصل إليه خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية التي وصل إليه المعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023 خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية للكثيرين.
سعر جرام الذهب من عيار 24
1914.25
بيع
1902.75
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1754.75
بيع
1744.25
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1675
بيع
1665
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1435.75
بيع
1427.25
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1116.75
بيع
1110
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
957.25
بيع
951.5
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
717.75
بيع
713.5
شراء
سعر جنيه ذهب
13400 بيع
14595 شراء
الذهب المستعمل افضل من الجديد
في أحدث تقرير صادر عن مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير وأسعار الذهب، ذكرت أن الاستثمار في الذهب المستعمل أفضل من استثمار المشغولات الجديدة لأن مصنعيته أقل من الذهب الجديد بنسبة كبيرة.
وأضافت في تقريرها أن الذهب المستعمل لا يكون عليه ضريبة دمغة لأنه يتم دفعها أثناء الشراء للمرة الأولى وهو جديد