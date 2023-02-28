الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصابين فى حادث التصادم وإنهاء إجراءات شحن الجثامين

قنصل عام مصر بالكويت
قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي

أكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، أن القنصلية العامة بالكويت تتابع حالة العمال المصريين ضحايا حادث انقلاب سيارة الذي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 2 آخرين.

وقالت قنصل عام مصر بالكويت، إنه فور وقوع الحادث تمت المتابعة من قبل القنصلية لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين 4، والتي تم شحنها وتكليف مندوب من القنصلية؛ لإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة الحالة الصحية لباقي المصابين، مشيرة إلى أن أحد المصابين لقي حتفه اليوم ليصل عدد المتوفين لـ5.

وكان العمال المصريون تعرضوا لحادث سير بمنطقة الجهراء أول أمس أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3، ولقي الخامس مصرعه في وقت سابق اليوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

شهيد الشهامة.. أول صور لضحية الدفاع عن صديقه بإمبابة

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل (مستند)

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

«WATCH IT» تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل «كشف مستعجل»

رجال الأعمال: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يساهم في تحقيق منافع اقتصادية

قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصابين فى حادث التصادم وإنهاء إجراءات شحن الجثامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية