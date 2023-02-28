قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصابين فى حادث التصادم وإنهاء إجراءات شحن الجثامين

أكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، أن القنصلية العامة بالكويت تتابع حالة العمال المصريين ضحايا حادث انقلاب سيارة الذي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 2 آخرين.

وقالت قنصل عام مصر بالكويت، إنه فور وقوع الحادث تمت المتابعة من قبل القنصلية لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين 4، والتي تم شحنها وتكليف مندوب من القنصلية؛ لإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة الحالة الصحية لباقي المصابين، مشيرة إلى أن أحد المصابين لقي حتفه اليوم ليصل عدد المتوفين لـ5.

وكان العمال المصريون تعرضوا لحادث سير بمنطقة الجهراء أول أمس أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3، ولقي الخامس مصرعه في وقت سابق اليوم.