الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب المصارعة يطالب مجلس الإدارة بتوفير الدعم لإنقاذ برنامج الإعداد

جريدة الدستور

طالب عدد كبير من لاعبى منتخب مصر للمصارعة مجلس إدارة الاتحاد بضرورة التحرك السريع وتوفير الدعم من خلال الاتفاق مع شركات راعية للانفاق على اللاعبين الذين يعانون بشدة من صعوبة توفير احتياجاتهم وعدم قدرتهم على توفير معسكرات طويلة الأجل للاعبين الدوليين ما تسبب في ابتعاد عدد كبير عن مستواه الطبيعى وظهر ذلك بوضوح خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفي للتصنيف العالمي التى اقيمت على مدار اليومين الماضيين بمدينة الاسكندرية وشهدت مشاركة اكثر من 460 لاعب ولاعبة.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار اجتماع مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة العديد من الامور الهمة ابرزها دراسة سلبيات وإيجابيات بطولة إبراهيم مصطفي للتصنيف العالمى للمصارعة، كما سيتم مناقشة برامج اعداد منتخب مصر للرجال والسيدات قبل المشاركات الدولية القادمة.

اللواء عصام نوار إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة بطولة إبراهيم مصطفى عبد اللطيف منيع بذهبية الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

شهيد الشهامة.. أول صور لضحية الدفاع عن صديقه بإمبابة

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل (مستند)

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

«WATCH IT» تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل «كشف مستعجل»

رجال الأعمال: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يساهم في تحقيق منافع اقتصادية

قنصل مصر بالكويت: نتابع حالة المصابين فى حادث التصادم وإنهاء إجراءات شحن الجثامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية