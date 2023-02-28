منتخب المصارعة يطالب مجلس الإدارة بتوفير الدعم لإنقاذ برنامج الإعداد

طالب عدد كبير من لاعبى منتخب مصر للمصارعة مجلس إدارة الاتحاد بضرورة التحرك السريع وتوفير الدعم من خلال الاتفاق مع شركات راعية للانفاق على اللاعبين الذين يعانون بشدة من صعوبة توفير احتياجاتهم وعدم قدرتهم على توفير معسكرات طويلة الأجل للاعبين الدوليين ما تسبب في ابتعاد عدد كبير عن مستواه الطبيعى وظهر ذلك بوضوح خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفي للتصنيف العالمي التى اقيمت على مدار اليومين الماضيين بمدينة الاسكندرية وشهدت مشاركة اكثر من 460 لاعب ولاعبة.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار اجتماع مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة العديد من الامور الهمة ابرزها دراسة سلبيات وإيجابيات بطولة إبراهيم مصطفي للتصنيف العالمى للمصارعة، كما سيتم مناقشة برامج اعداد منتخب مصر للرجال والسيدات قبل المشاركات الدولية القادمة.