وكيل «صحة البحيرة»: القضية السكانية أخطر القضايا التى تواجهنا

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خلال الاحتفالية التى تم تنظيمها بقصر ثقافة الدلنجات، بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار “حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، أنه تم إطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ومن أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، وحرصًا على تلبية احتياجات المجتمع .

وتأتي هذه الحملة التى تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، والتى تشمل المرحلة الأولى منها خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/٢٥ - ١ /٣/ ٢٣ ٢٠ م كمرحلة أولى إدارات " أبو المطامير - الدلنجات - ادكو - ايتاي البارود - المحمودية - ابو حمص - التحرير - وادي النطرون" .

وخلال الاحتفالية، وجه جميعه الشكر لجميع الحضور ولجميع من ساهم فى إقامة تلك الاحتفالية، ونقل سيادته تحية الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لهم جميعا، ووجه الشكر والتحية للعاملين بإدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة، فى القوافل السكانية والتوعوية والحملات والمبادرات المختلفة، وأعرب عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة فى مجال تنظيم الأسرة، الذى يحتاج لجهود غير عادية فى الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.

وأكد أيضًا أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا احلي بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة ، وسوف تقام هذه الفعاليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، مشيرا إلى أن القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تواجهنا، فالأعداد فى تزايد مستمر ولابد من تضافر جميع الجهود لمواجهتها ، حيث تلتهم الزيادة السكانية كل تنمية تقوم بها الدولة، ولابد من أن تكون هناك حلول واقعية وملموسة للحد من الزيادة السكانية .

وحث الدكتور هانى جميعة الجميع على الاهتمام بموضوع تنظيم الأسرة، وخاصة علماء الأزهر والأوقاف وكل قيادي مؤثر فى مجتمعه، وأوضح أننا نحتاج مساعدة الجميع في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى المتوفرة فى كل المراكز الطبية ، ومعاونة الرائدات فى مهمتهم .

هذا وقد أقيمت الكثير من الأنشطة الترفيهية والتوعوية على هامش الاحتفالية، فتم تقديم فقرات توعوية عن خطورة زواج القاصرات من خلال مسرح العرائس، وفقرة مهداة من بيت الثقافة بالدلنجات .