الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا إلى 64 قتيلاً

غرق قارب
غرق قارب

ارتفعت حصيلة غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا إلى 64 قتيلاً، وفق وكالة فرانس برس. 

ووفقا لبيان الوكالة الفرنسية، غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا الأحد، في مأساة تم على إثرها توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بعد العثور على جثة جديدة في بلدة ستيكاتو. 

يأتي ذلك حسبما ذكرت متحدثة باسم جهاز الإطفاء في كروتوني الذي لا تزال عناصره تواصل البحث عن ضحايا في البحر على طول سواحل كالابريا، المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) التي كانت أول من عثر على المركب مساء السبت أن نحو 200 شخص كان يضيق بهم القارب الذي غادر إزمير في تركيا، بينما تحدث خفر السواحل الإيطاليون عن 150 راكبًا.

نجاة آخرون من افغانستان وباكستان 

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غرق 30 جنوب إيطاليا بعد تحطم قارب مهاجرين

 

كما نجا 79 شخصاً فقط ينحدرون من أفغانستان وباكستان والصومال وسوريا من الغرق الذي وقع فجر الأحد عندما كان البحر هائجاً.

تم وضع نعوش الضحايا في بالاميلون، المجمع الرياضي في مدينة كروتوني البالغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة، ليتمكن الناس من إلقاء تحية الوداع عليهم.

واكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه في اطار التحقيق تم اعتقال ثلاثة يشتبه بأنهم مهربون، هم باكستانيان وتركي.

ويشتبه في أنهم تقاضوا حوالى 8000 يورو من كل مهاجر، بحسب وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

أرسلت عدة منظمات غير حكومية، بينها أطباء بلا حدود، فرقاً إلى مكان الحادث لتقديم الرعاية للناجين، ضمنهم أطفال شاهدوا غرق اقاربهم.

وبحسب وزارة الداخلية، وصل نحو 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا هذا العام، مقارنة بـ5200 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب فى باكستان إلى 51 قتيلًا

قبالة سواحل إيطاليا غرق 64 قتيلا ارتفاع حصيلة

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وائل لطفي

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