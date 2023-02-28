الاتحاد القطري يكشف موعد إقامة كأس أمم آسيا 2023

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، الثلاثاء، موعد إقامة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي ستستضيفها بلاده.

وقال الاتحاد القطري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه من المقرر أن تقام نهائيات كأس آسيا 2023، في الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير من عام 2024.

من جانبه، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم، قرارًا بتشكيل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

وأشار الاتحاد القطري في بيانه، إلى أن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، سيترأس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، بينما سيكون جاسم راشد البوعينين نائباً للرئيس.

أضاف الاتحاد أن عضوية اللجنة ستضم كل من أحمد عبدالعزيز البوعينين وإبراهيم خليل المهندي وهاني طالب بلان، ومنصور محمد الأنصاري، وغانم علي الكواري ، ومحمد خليفة السويدي، وممثلٍ من وزارة الداخلية.

وأوضح أنه تم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم – بالإضافة إلى عضويته في اللجنة المنظمة المحلية – مديراً عاماً للبطولة.