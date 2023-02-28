رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة مكافحة الفساد في البلاد

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات تخص شريحة المتقاعدين وملف مكافحة الفساد، قائلا إن "علاقة الوزير بالقوى السياسية تنتهي بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان والوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد أنا موجود لدعمه".

وأضاف، في بيان رسمي، أنه لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد ويجب أن يلتزموا بهذا الملف، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع، أن "على الوزير والمسؤولين والمديرين العامين التواجد في الميدان لحل جميع المشكلات، والمشكلات المستعصية بحاجة إلى قرارات حكيمة مدروسة".

وشدد السوداني في حديثه للوزراء "بوجوب عدم إغفال أولويات البرنامج الحكومي التي تتضمن البطالة والفقر والخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي في إعداد البرامج اليومية في الوزارات".