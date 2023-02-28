الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد أزمة فيديو «الصوت الشتوي».. منى العمدة تعلن مغادرة قناة «النهار»

منى العمدة
منى العمدة

أعلنت الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، المذاع عبر فضائية  “النهار”، مغادرتها القناة، وذلك بعد فترة  من إيقافها بسبب فيديو “الصوت الشتوي”. 

بيان إدارة النهار حول وقف المذيعة

وكانت إدارة قناة "النهار" في بيان لها، أعلنت وقف برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، وكذلك وقف مقدمة البرنامج منى العمدة، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وقالت قناة "النهار" في بيانها، إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو إلغائه بشكل نهائي.

منى العمدة هنا الجمهورية الجديدة” مغادرتها انتهاء عقد النهار وقف المذيعة

مواد متعلقة

منى العمدة: أعتذر للجماهير وصوتى تغير بسبب جراحة فى الأذن

منى العمدة تكشف لأول مرة مفاجأة حول الفيديو المتسبب في إيقافها

«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

«من الأربعاء إلى الإثنين».. حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد

تعليم الوادى الجديد يعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى»

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.11 دولار

ننشر الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية