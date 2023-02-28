بعد أزمة فيديو «الصوت الشتوي».. منى العمدة تعلن مغادرة قناة «النهار»

أعلنت الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مغادرتها القناة، وذلك بعد فترة من إيقافها بسبب فيديو “الصوت الشتوي”.

بيان إدارة النهار حول وقف المذيعة

وكانت إدارة قناة "النهار" في بيان لها، أعلنت وقف برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، وكذلك وقف مقدمة البرنامج منى العمدة، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وقالت قناة "النهار" في بيانها، إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو إلغائه بشكل نهائي.