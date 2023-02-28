موعد ليلة النصف من شعبان 1444 وأهم الأعمال المستحبة في هذه الليلة

يتساءل عدد كثير من المسلمين، عبر محركات البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 ميلادية، 1444 هجرية، وفق لما ورد في السنة النبوية المؤكدة أن الله عز وجل يغفر في هذه الليلة المباركة لجميع خلقه إلا المشركين أو المتخاصمين، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

موعد ليلة النصف من شعبان 1444 هجرية

موعد ليلة النصف من شعبان وفق لما أعلنته دار الإفتاء المصرية للعام الهجري 1444 والعام الميلادي 2023 سوف تبدأ ليلة النصف من شهر شعبان من مغرب الإثنين 6-3-2023م وتنتهى فجر الثلاثاء 7-3-2023م.

فضل ليلة النصف من شعبان

هناك من النصوص والأحاديث النبوية ورد فيها فضل ليلة النصف من شعبان المباركة، ومنها أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة وفق عدد من العلماء ومنها ما ثبت ضعفه، ومن أهم الأحاديث التي ذكرت فضل ليلة النصف من شعبان ما رواه أحمد والطبراني “إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شَعْرِ غَنَمِ بني كلب، وهي قبيلة فيها غنم كثير”.

وأيضًا روى الترمذي: إن البخاري ضعفه. ومنها حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قُبِضَ، فَلَمَّا رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: “يا عائشة ـ أو يا حُميراء ـ ظننت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خَاسَ بك”؟ أي لم يعطك حقك.

أهم الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

في البداية يتساءل المسلمون عن الاحتفال بهذه الليلة وحكم ذلك وقالت دار الإفتاء، بخصوص هذا أنه لا بأس بالاحتفال بليلة النصف من شعبان بالقرآن وذكر وتذكير؛ وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام؛ فإن ذلك داخلٌ في الأمر بإحياء هذه الليلة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجة.