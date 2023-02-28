الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الكليات المعتمدة برامجها من هيئة الجودة

مجلس جامعة الازهر
مجلس جامعة الازهر

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ بمناسبة اعتماد ثلاثة برامج من برامجها هي: (اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين) من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ بمناسبة اعتماد قسم التخطيط العمراني بالكلية، وحصوله على شهادة الاعتماد.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للتمثيل المشرف لفريقها الطلابي في معرض القاهرة الدولي للابتكار؛ حيث فازت الكلية بجائزة أفضل ابتكار للطالب عبد الرحمن صادق، بابتكاره (أخشابًا مقاومة للماء والحريق) تحت إشراف الدكتور السيد محمود، الأستاذ بقسم الكيمياء بالكلية.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى طلاب وطالبات جامعة الأزهر الفائزين بالمركز الأول (الميدالية الذهبية) خلال مشاركتهم في بطولة الجامعات المصرية (للكونغ فو) التي أقيمت في الصالة المغطاة في جامعة القاهرة.

وأشاد مجلس الجامعة بمشاركة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في مبادرة «المحبَّة والسَّلام بين دول حوض النيل» بجامعة الأقصر.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور محمد إبراهيم حسنين؛ أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ لاختياره أولَ عميدٍ لكلية البنات الأزهرية بالفيوم.

كما قدم المجلس التهنئة أيضًا إلى الأستاذ محمد عبد الخالق؛ لتكليفه أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر.

مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة الكليات المعتمدة

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وائل لطفي

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