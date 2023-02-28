الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ورشة «فضفضة» للفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، ورشة تحت عنوان (فضفضة للفتيات) تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمود عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، وحاضرت خلال الندوة نهير الشوشاني، مدير الوحدة، والدكتور إكرام مجاور، رئيس اللجنة التنفيذية للوحدة، والدكتورة أحلام سيد صابر منسق الوحدة بكلية الزراعة وذلك اليوم الثلاثاء.

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هدفت الورشة إلى تعريف الطالبات المشاركات بأنشطة الوحدة، وما تقوم به من لقاءات وندوات توعوية، وأنه ليس هدفها الطالبات فقط بل تشمل أيضًا جميع منتسبات الجامعة، وأنهن وفي حال تعرض إحداهن لأي نوع من أنواع العنف داخل حرم الكلية أو من داخل الجامعة أو خارجها، فإنه يجب التوجه لمقر الوحدة بالكلية وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوقهن وكيانهن، كما تم التعريف بالجهات التي يتم التعامل من خلالها وما تقدمه من خدمات في هذه الظروف وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وخلال الورشة أقيم حوار مفتوح ومتبادل مع الطالبات حول المشكلات التي قد تتعرض لها الفتاة داخل الأسرة أو الشارع أو العمل والتي قد تكون عنف فردي أو مجتمعي سواء لفظي أو تحرش أو إهانة أو ضرب أو زواج مبكر وغير ذلك من المشكلات، وكيف يمكن التعامل معها، كما تم تناول عدد من الجوانب الحياتية المختلفة للطالبات.

وتمت مناقشة القوانين المنصوص عليها في الدستور لحماية حقوق المرأة في الكثير من الموضوعات.

جامعة الفيوم تنظم ورشة فضفضة للفتيات بكلية الزراعة

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وائل لطفي

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