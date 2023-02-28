الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: تعديلات قانون استيراد السيارات هدفها مزيد من التيسيرات

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمنت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية بشأن مد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، ومنح بعض التيسيرات الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم، أن التعديلات جاءت من أجل إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون والتي ظهرت خلال الفترة السابقة وطالبوا بتعديلها حتى يستفيد قطاع كبير من تلك المبادرة .

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن التعديلات تضمنت أشياء كثيرة جيدة من بينها، السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات،   بجانب رفع حظر البيع عن السيارات.

وتابعت: "مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها، سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

ولفتت النائبة إلى أن التعديلات الأخيرة قدمت حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها واستقطاب شرائح جديدة وأيضا جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

ووافق نهائيا اليوم مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

استيراد السيارات العاملين بالخارج الضريبة الجمركية النائبة شيرين عليش المصريين العاملين بالخارج النائب هشام هلال سيارات للمصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الصحة: فحص 8 آلاف من راغبى الزواج ضمن المبادرة الرئاسية

«طعنة نافذة في البطن».. أول صور لـ«غفران» ضحية بائع سمك بالهرم

اللواء محمود توفيق يشارك فى أعمال الدورة الـ40 لـ«وزراء الداخلية العرب»

«مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية

رئيس وزراء المجر لشيخ الأزهر: نقاوم توجهات عالمية تدمر المجتمعات بنشر الشذوذ الجنسى

الحبس 6 أشهر للمتهم بدهس «الطفل يوسف» فى التجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية