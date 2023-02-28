محكمة باكستانية تأمر باعتقال رئيس الوزراء السابق في إسلام آباد

أعلنت محكمة باكستانية عن إصدارها أمرا باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ويأتي أمر الاعتقال على خلفية قضايا وجهت له فيها اتهامات ببيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله، بالإضافة إلى إثارة البلبة من خلال الاحتجاجات لأنصاره وسط أزمة سياسية متصاعدة.

وسبق، أن أفرج عن خان بكفالة فيما يتعلق بشكوى ضده خلال الانتخابات السابقة.

فيما ألقى وزير باكستاني، باللائمة على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدهور عملة الروبية.