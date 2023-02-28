«طعنة نافذة في البطن».. أول صور لـ«غفران» ضحية بائع سمك بالهرم

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه «غفران مجدي» الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد بائع سمك في منطقة الهرم، وجه له طعنة نافذة بمنطقة البطن، بعد مشاجرة وقعت بينهما بسبب رائحة السمك.

البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة الطوابق بدائرة القسم، بين شخصين وسقوط «غفران مجدي» قتيل، وتم نقل إلى المستشفى وجرى تحويله إلى مشرحة زينهم بعد وفاته متأثرًا بإصابته.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص وبسؤال شهود العيان تبيّن وجود جثة «غفران مجدي» 16 عاما، مصاب بطعنة نافذة في البطن، وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية ، إلى أنّ المجني عليه كان برفقة صديقه أثناء المشاجرة مع المتهمين، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين صديقه والمتهم ، راح ضحيتها المجني عليه «غفران مجدي» بسبب خلافات على رائحة السمك، وتم ضبط المتهم والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة .